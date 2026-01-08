DSİ'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları olduğu belirtildi.

İçme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilmesinin, bu kanuna göre ASKİ'nin asli görevi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ancak kanuni sorumlulukları olmasına rağmen belediyeler, bütçelerinden yeterli kaynak ayırmamaları sebebiyle bazı içme suyu temin projelerinin DSİ tarafından yapılmasını talep etmektedir. Belediyelerin talebi üzerine DSİ, yatırım programında yer alması, ödeneğinin bulunması ve ilgili belediyelerin protokol imzalaması kaydıyla, kaynaktan depoya kadar olan içme suyu tesislerini yapabilmektedir. Bu durum, belediyelerin sorumluluğunu kaldırmamaktadır. Ayrıca depo ve içme suyu şebekelerini yapmak, kayıp-kaçağı azaltmak, yalnızca belediyelerin sorumluluğundadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ÇAMLIDERE BARAJI ANA İLETİM HATTININ YENİLENMESİ BU YIL TAMAMLANACAK

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin talebiyle imzalanan protokol sonrasında, DSİ tarafından gecikmeye mahal verilmeden Çamlıdere Barajı'ndan gelen ana iletim hattında yenileme çalışmalarına 28 Mayıs 2025 tarihinde başlandığı anımsatılarak, bu çalışmada yüzde 80 fiziki gerçekleşme sağlandığı, sözleşmeye göre iş bitim tarihi 28 Mayıs 2027 olmasına rağmen projenin süresinde önce 2026'da tamamlanacağı bildirildi.

ANKARA'DA BARAJLARINDAKİ AKTİF DOLULUK ORANI YÜZDE 4,7

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının Çamlıdere, Kurtboğazı sistemi, Çubuk II ve Kesikköprü barajlarından karşılandığına dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'nın 7 Ocak itibarıyla içme suyu barajlarındaki aktif doluluk oranı yüzde 4,7'dir. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 22,7 olarak tespit edilmiştir. Barajların mevcut durumda bugün itibarıyla toplam aktif hacmi 69 milyon metreküptür. Ankara'da bu dönemde günlük 1 milyon 240 bin metreküp içme suyu ihtiyacı bulunmaktadır. Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlardaki ölü hacim dahil toplam su miktarı 294 milyon metreküptür. Bu durumda Ankara'nın sadece barajlar dikkate alındığında 237 günlük suyu mevcuttur. Ancak barajların ölü hacmindeki suyun şehre verilebilmesi için ASKİ tarafından pompa sistemlerinin kurulması gerekmektedir."

Açıklamada, Ankara'nın içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranının yüzde 37 seviyesinde olduğuna işaret edilerek, "Bu oran ASKİ tarafından mevzuat sınırı olan yüzde 25'lere indirilmiş olsaydı, Ankara'nın 53 günlük içme suyu ihtiyacını karşılayacak 65 milyon metreküp su barajlarda kalmış olacaktı. Kayıp-kaçağın düşürülmesine yönelik her türlü tedbirin alınması ASKİ sorumluluğundadır." ifadesi kullanıldı.

DSİ TARAFINDAN ALTERNATİF SU KAYNAKLARI BELİRLENEREK ASKİ'YE SUNULDU

Şehrin ilave içme suyu ihtiyacının karşılanması için Kesikköprü Barajı'ndan (Kızılırmak) ilave 230 milyon metreküp su tahsisinin 6 Ekim 2025 tarihli toplantıda ASKİ tarafından talep edildiği belirtilen açıklamada, Kızılırmak Havzası'ndaki su bütçesi dikkate alınarak verilebilecek maksimum su miktarının belirlendiği ve Kesikköprü Barajı'ndan ilave 100 milyon metreküp içme suyu tahsisinin DSİ tarafından uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Ankara'nın içme suyu sıkıntısı yaşamaması adına, işletmedeki Koyunbaba Barajı'ndan günlük 100 bin metreküp içme suyu tahsisi verilebileceğinin de ASKİ'ye iletildiğine işaret edilerek, "Ankara'nın içme suyu ihtiyacının uzun vadeli çözümü için DSİ tarafından alternatif su kaynakları belirlenerek ASKİ Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. DSİ, basında çıkan haberlerin aksine ASKİ'nin talebi üzerine gecikmeye mahal vermeden çözüm önerilerinin tamamını bu kuruma iletmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Tüneli'ne ilişkin haberin DSİ internet sitesinden kaldırıldığı iddiasına da yanıt verilen açıklamada, haberin projenin hizmete alındığı 5 Temmuz 2021'de yapıldığı ve o günden beri DSİ'nin internet sitesinde yer aldığı kaydedildi.