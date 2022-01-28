İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Ankara'nın simgeleri buz tuttu

Ankara'da hava sıcaklıklarının sıfırın altıda 8 dereceye kadar düşmesiyle, kentin simgelerinden olan Mogan Gölü buz tuttu. Kuğulu Park'taki fıskiyelerden çıkan sular ise donarak peri bacalarını andıran görüntüleri andırdı.

DHA28 Ocak 2022 Cuma 08:27 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 08:27
ABONE OL

Başkent'te etkili olan yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü. Kentin simgelerinden Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü de soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Gölde yaşayan ördekler ve karabataklar, donan gölde buldukları sulak alana sığındı.

Kentin merkezinde bulunan Kuğulu Park'taki süs havuzu ise soğuk havanın etkisiyle dondu. Gölde bulunan fıskiyelerden çıkan suların donmasıyla, boyları 3-4 metreyi bulan ve peri bacalarını andıran buz kütleleri oluştu. Havuzda yaşayan kuğular, donan havuzun üstünde kartpostallık görüntü oluşturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.