  • Ankara'nın tutumu gündemde! İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Güncel

Ankara'nın tutumu gündemde! İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından Türkçe mesaj yayımlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Pezeşkiyan, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tutumunu 'takdire şayan' olarak nitelendirerek Türkiye'nin duruşuna dikkat çekti.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 13:45 - Güncelleme:
Ankara'nın tutumu gündemde! İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının İran ile dayanışmasına övgüde bulundu.

Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının İran ile dayanışmasına övgüde bulundu.

Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yola, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz."
ÖNERİLEN VİDEO

Fiyat sorma bahanesiyle telefonu cepledi: Hırsızın savunması pes ettirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
