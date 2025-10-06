İSTANBUL 24°C / 16°C
  Ankara'da metro arızası... Ankaray seferleri durduruldu
Ankara'da metro arızası... Ankaray seferleri durduruldu

Ankara'da meydana gelen metro arızası sebebiyle Ankaray seferleri geçici olarak durduruldu.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 01:00
EGO'dan yapılan açıklamada, Ankaray işletmesinin kapatılmasına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankaray Emek İstasyonu'nda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliği öncelenerek hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankaray işletmesi geçici olarak kapatılmıştır.

Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz yarın planlandığı şekilde devam edecektir."

Açıklamada, vatandaşlara anlayışı için teşekkür edilirken, gelişmelerin resmi duyuru kanallarından paylaşılacağı belirtildi.

