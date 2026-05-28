Güncel

Ankara'ya gönderildi! Gülistan Doku soruşturmasında kayıp cipin akıbeti ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in korumasının o dönem kullandığı kayıp cipin Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı ortaya çıktı. Cip DNA incelemesi için Ankara'ya gönderildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Doku'nun kaybolması ile ilgili tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cip bulundu. Tunceli Belediyesi envanterine kayıtlı olan ve o dönem valilik bünyesinde kullanılan cipin daha sonra Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı ortaya çıktı.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, çekiciyle Ankara'ya gönderilen araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacağı, elde edilecek DNA bulgularının Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

  • Gülistan Doku
  • soruşturma

