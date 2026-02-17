Ankara'ya kritik ziyaret! Türkiye ile Suriye arasında yeni işbirliği

Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Bakanlık makamında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki sağlık alanındaki mevcut iş birlikleri ve geleceğe yönelik ortak adımlar ele alındı.

Toplantıda; Şam Kalp Cerrahisi ve Halep Onkoloji hastanelerinin işletme süreçleri, Suriye'de planlanan yeni sağlık yatırımları ve sunulan sağlık hizmetleri kapsamlı olarak değerlendirildi. Ayrıca iki ülke arasında tıbbi cihaz ve ilaç temini, sağlık personeline yönelik eğitim destekleri ve yürütülmesi planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, "Suriye Sağlık Bakanı, kıymetli mevkidaşım Sayın Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda misafir etmekten memnuniyet duydum. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki sağlık alanındaki işbirliğimizi kapsamlı şekilde ele aldık" dedi.

Memişoğlu ayrıca, "Tıbbi cihaz ve ilaç temini, personel eğitimi ve sağlık hizmet sunumuna ilişkin birçok başlıkta verimli istişarelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, komşumuz Suriye'de sağlık altyapısının güçlendirilmesine katkı sunacak projeleri kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için Sayın Musab Nizal el-Ali'ye ve heyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.