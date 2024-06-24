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  • Ankara'ya kuduz köpek getirdiği için tutuklanan Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi
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Ankara'ya kuduz köpek getirdiği için tutuklanan Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi

Şanlıurfa'dan Ankara'ya kuduz köpek getirdiği için tutuklanan Buket Özgünlü Boyacı'nın tahliye edildiği açıklandı.

DHA-AA24 Haziran 2024 Pazartesi 16:12 - Güncelleme:
Ankara'ya kuduz köpek getirdiği için tutuklanan Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi
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Şanlıurfa'daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Haziran'da, Şanlıurfa'da kuduz vakalarının olduğu bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara'ya getirildiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Düzenlenen operasyonlarda, köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen sanık Muhammed Savaş Demir'in, Gölbaşı ilçesinde 13'ü yavru 27 köpekle yakalandığı belirtilen iddinamede, sanık Boyacı'nın ise Esenboğa Havalimanın'da gözaltına alındığı aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen Boyacı, hayvanları belediye yetkililerine sorarak sahiplendiklerini, hayvanların kuduz olması halinde belediyenin sahiplenmeye izin vermeyeceğini savundu.

  • Buket Özgünlü Boyacı
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