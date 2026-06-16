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Ankara'ya nefes aldıracak! Bakan Kurum paylaştı: Çok farklı bir atmosferi var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yenilenen Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi'nden görüntüler paylaştı. Restorasyon çalışmalarını değerlendiren bir vatandaş, 'Burada insan nefes alıyor. Gerçekten çok farklı bir atmosferi var. Herkese tavsiye ederim, çok güzel olmuş' dedi.

AA16 Haziran 2026 Salı 19:25 - Güncelleme:
Ankara'ya nefes aldıracak! Bakan Kurum paylaştı: Çok farklı bir atmosferi var
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Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Saraçoğlu Mahallesi'nde vakit geçiren vatandaşların görüntülerine yer verdi.

Kurum, "Saraçoğlu Mahallesi başkentimize çok yakışmadı mı?" ifadesini kullandı.

Görüntülerde görüşlerine yer verilen Muhammed Ak, Saraçoğlu'nun hem tarihi dokusunu hem de mekanlarını çok beğendiklerini belirterek, "Nişanlımla ilk burada tanıştık. O yüzden burası bizim için ayrıca çok önemli." ifadesini kullandı.

Murat Balıkçı da başarılı bir restorasyon yürütüldüğünü aktararak, "Burada insan nefes alıyor. Gerçekten çok farklı bir atmosferi var. Herkese tavsiye ederim, çok güzel olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Eylül İraz ise Saraçoğlu Mahallesi'ni keşfettikten sonra sık sık buraya geldiklerini ve bölgeden memnun olduklarını kaydetti.

Emlak Konut GYO'da mimar olan Cansu Keleş de projeyi yaparken mevcut binaların tarihi dokusunun korunduğunu belirterek, "Emlak Konut eliyle Saraçoğlu Mahallesi'ni restore edip, tekrar topluma geniş bir rekreasyon alanı olarak sunduk." dedi.

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