Ankara'ya veda ederken açıkladı: Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var

Türkiye'de görev süresi sona eren Büyükelçi Sazali, eşi ile Ankara Kalesi'nin civarındaki sokakları gezdi ve dükkanları ziyaret etti.

Sazali, eski Ankara konaklarının birinde, Malezya-Türkiye ilişkilerini ve buradaki hayatını, deneyimlerini anlattı.

Yaklaşık 5,5 yıl Ankara'da görev alan Büyükelçi, "Dürüst olmak gerekirse, kendimi evimde gibi hissettim. Ankara'ya vardığımda edindiğim ilk izlenim, şehrin çok tarihi bir yer olduğu yönündeydi." dedi.

Sazali, göreve başlamadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduğu sırada yaşadığı bir anıya ilişkin şunları söyledi:

"Güven mektubumu sunduğumda ilk bahsettiği şeylerden biri ismim oldu. 'Mustafa Kemal, Türkiye ile bir akrabalığınız var mı?' diye sordu. Bu benim için çok anlamlı, gözlerimi açan bir şeydi. Oysa Malezya'da bu oldukça yaygın bir isim. Böylesine seçkin bir tarihi şahsiyetle aynı soyadı taşımamın benim için bir avantaj olduğunu hissediyorum."

Ankara'nın kendisi için özel bir yer olduğunu dile getiren Sazali, "Türkiye ile diğer bağım ise buraya bekar olarak gelmiş olmam. Türkiye'de evlendim. Dolayısıyla Ankara benim için özel bir yer. Bu da Türkiye'yi benim için son derece unutulmaz kılıyor." dedi.

- "EN SEVDİĞİM TÜRKÇE KELİME 'ARKADAŞLAR'"

Türkiye'nin inanılmaz tarihi bir yer olmasının yanı sıra Türk mutfağını da çok değerli bulduğunu söyleyen Sazali, Avrupa, Asya, Orta Doğu yemeklerinin bir arada olduğuna, coğrafi konumun yemekler üzerindeki etkisine işaret etti.

Sazali, Türk mutfağında beğendiği yemekleri aktararak, "Favorim; İskender." dedi. Malezya'nın Ankara Büyükelçisi, bir sağlık sorununa rağmen et yeme konusunda kendini sınırlamaya çalıştığını ama yine de her zaman Bursa'da İskender yemeye çalışacağını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir kısmını ziyaret ettiğini anlatan Sazali, İstanbul Boğazı'ndan ve denizden dolayı en çok İstanbul'u sevdiğini vurguladı.

Sazali, sık sık Kapadokya'yı ziyaret ettiğini ve manzarayı izlemeyi çok sevdiğini, ayrıca Nemrut'a gittiği zaman tarihe yolculuk yapmış gibi hissettiğini dile getirdi. Büyükelçi, "Bu iki yer, (zihnimde) Malezya'ya götüreceğim ve her zaman hatırlayacağım iki önemli şey." ifadesini kullandı.

Türkçe öğrenmeye çalıştığını ancak bu konuda başarılı olmadığını söyleyen Sazali, dilin çok fazla konsantrasyon gerektirdiğini belirtti.

Sazali, "En sevdiğim Türkçe kelime 'arkadaşlar' çünkü o kelimeyi hatırladığım her an aklıma Türk halkı geliyor. Aslında insanlarla karşılaştığımda en sevdiğim kelime bu. 'Hey, nasılsınız arkadaşlar?" ifadelerini kullandı.

Çeşit çeşit, farklı desenlerde birçok kilim incelediğini ve ülkesine çok sayıda kilim götüreceğini anlatan Sazali, "Türkiye'deki çeşitli mağazalardan oldukça fazla sayıda kilim satın aldım." dedi.

- "2026 MALEZYA ZİYARET ETME" YILI

Büyükelçi Sazali, tekvando, karate gibi dövüş sporlarıyla ilgilendiğini, kendisinin tekvandoda "siyah kuşak" olduğunu belirterek, Malezya'nın "Silat" adlı bir dövüş sporu geleneğine değindi.

"2026 Malezya Ziyaret Etme" yılı vesilesiyle Türk halkının bu fırsatı değerlendirip, bu gibi spor dallarıyla ilgilenebileceğini söyleyen Sazali, "Bence Türkler Silat'ı sevecektir çünkü bu bir kültür, ayrıca pratik bir spor. Malezyalıların çoğu ergenlik çağında genellikle bir öz savunma pratiği yapar. Ben tekvandoyu seçtim." diye konuştu.

Sazali, insanlararası etkileşimin, iki ülkenin birbirine yakınlaşmasındaki en iyi yol olduğunu belirterek, "2026 bir fırsat, Türk halkı ve ailelerin ziyaret etmesi için çok yerimiz var." dedi.

Büyükelçi, "Güneydoğu Asya'yı keşfetmek ve Asya'ya bir göz atmak istiyorsanız Malezya'ya gelin' derim." ifadesini kullandı.

- "MALEZYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR GÜÇLÜ BİR SEVİYEYE ULAŞMAMIŞTI"

Sazali, Türkiye-Malezya ilişkilerinin her zaman uzun süreli, kalıcı ve diplomatik olduğunu dile getirerek, iki ülkenin resmi olarak 1964'te diplomatik ilişkileri kurmuş olsa da iki halkın ilişkisinin daha da eskiye dayandığını vurguladı.

Bu süreçte iki ülke arasındaki ilişkinin "muazzam bir gelişme" gördüğünü söyleyen Sazali, "Malezya-Türkiye ilişkileri, tarihte daha önce hiç bu kadar güçlü bir seviyeye ulaşmamıştı. Şu an itibarıyla iki ülke arasındaki ilişkilerimizin mükemmel olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Sazali, iki ülke arasında yapılan üst düzey ziyaretlere değinerek, bölgesel işbirliği ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin birbirine danıştığını söyledi.

Filistin meselesini örnek gösteren Sazali, Ekim 2025'te, 23 Malezyalının Sumud filosunda mağdur olduğunu ve iki ülkenin vatandaşlarının bu gibi örneklerle desteklendiğini belirtti.

2022'de Kapsamlı Stratejik Ortaklık düzeyine yükseltilen ilişkilerin, iki ülkenin birbirine yakınlığını gösterdiğini kaydeden Sazali, Türkiye-Malezya'nın birbirini tamamladığını vurguladı.

Sazali, halklar arası temasın çok önemli bir unsur olduğunun altını çizerek, 2025'te 100 bin Malezyalının Türkiye'ye geldiğini, yılda 31 bin Türkün Malezya'yı ziyaret ettiğini aktardı.

Ülkesinin ve Türkiye'nin küresel meselelerde önemli rol oynadığına dikkati çeken Sazali, Filistin meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye saldırıların düzenlendiği dönemde Filistin halkına destek verdiğini söyledi.

Sazali, "Malezya'da benzer bir duruş sergiledi. Her zaman birbirimizle (Türkiye-Malezya) istişare ederiz. Dolayısıyla birlikte hareket ederek bölgeye, dünya güvenliği, uluslararası barış ve güvenliği sağlamada büyük rol oynuyoruz." dedi.

Büyükelçi, Türkiye'nin yarı iletken endüstrisi alanında Malezya'dan, Malezya'nın savunma, kalkınma, mühendislik gibi alanlarda Türkiye'den öğrenmesi gereken şeyler olduğuna işaret etti.

- TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ, SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARINDAKİ DENEYİMİ

Ülkesinin, Türkiye'nin ASEAN'a diyalog ortağı olma çabalarını desteklediğini dile getiren Sazali, "Türkiye, ASEAN'ın diyalog ortağı olacaktır ve biz Malezya olarak, Türkiye'nin ASEAN'a daha yakın olmasının değerini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Sazali, Türkiye'nin diplomasi, savunma, uluslararası ilişkiler ve güvenlik konularında çok fazla deneyime sahip olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, uluslararası çatışmaların ve krizlerin çözümünde arabuluculuk ve müzakereyi teşvik etmede her zaman ön saflarda yer almıştır." diye konuştu.