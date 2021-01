12 Ocak 2021 Salı 11:46 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 11:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni"ne katılıyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyette olan tesisimizin açılışını yapmak bugün nasip oldu. Tesisimize, gençlerimizin dört elle sarılacağından şüphe duymuyorum. Pandemiye rağmen şu an 110 öğrenciye hizmet veriyor. At, ok, güreş sadece bu 3 spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir.