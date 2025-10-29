Ankara'yı fırtına vurdu! Konteyner 15 metre sürüklendi

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı İlhan Mahallesi'nde dün gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar ve hortum, hobi bahçesindeki bir konteyner evi devirdi. Konteynerin içinde bulunan Üçler Kılıç, hortumun konteyner evi uçurması sonucu hayatını kaybetti. Hortum nedeniyle mahallede bazı evlerin çatıları uçarken, bazı evlerin de camları kırıldı. Hasar tespit çalışmaları için köye gelen yetkililer incelemelerini sürdürürken, köy muhtarı Şeref Kurtar daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söyledi.

"HORTUM KONTEYNERI 15 METRE SÜRÜKLEMİŞ"

Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını ifade eden İlhan Köyü Muhtarı Şeref Kurtar, "Dün ikindi saatine doğru hortum ortaya çıktı. Sonra buradaki hobi bahçesinde olan bir arkadaşımızın bulunduğu konteynerı havaya uçurmuş, arkadaşımız vefat etmiş. Ardından devam eden hortum köyümüzde bulunan bazı evlere de hasar verdi. Önce simsiyah bulutlar geldi, sonra hortum ortaya çıkıp yere doğru iner gibi oldu. Ondan sonra da hortum her yeri yıktı. Hortum, konteynerı 15 metre sürüklemiş. Köyde herhangi bir can kaybı olmadı. Sadece evlerimizde maddi hasar meydana geldi. Bazı evlerin çatıları uçtu, camları kırıldı. Yetkililerle görüştük, hasar tespitine geleceklerini söylediler. Allah başka acılar göstermesin" dedi.

"ARKADAŞIMIZIN ÜZÜNTÜSÜNDEN EVLERİMİZİN YIKILMASI AKLIMIZA BİLE GELMEDİ"

Hortum sonucu vefat eden arkadaşının üzüntüsü içinde olduğunu söyleyen hobi bahçesi sahibi Mustafa Yıldırım, "Buraya kendi imkanlarımızla bir ev yaptık. Bazı arkadaşlarımız da evlerini yapmaya çalışıyorlardı. Dün ikindi saatlerinde hobi bahçe sahiplerinin bulunduğu gruba mesaj geldi. Olay anında kardeşimiz buradaymış, o mesaj attı, 'Evlerin hepsi yıkıldı' dedi. Biz mesajı pek dikkate almadık. Sonra bir daha mesaj geldi, kız çocuğu sesli mesaj attı. 'Yetişin, babamın gözünden kan geliyor, ölüyor' deyince o anda herkes panikledi, ayaklandı. Ondan sonra tabii duyduk ki burada bir kardeşimiz, hortum sonucu konteynerin altında kalarak hayatını kaybetmiş. Arkadaşımızın üzüntüsünden evlerimizin yıkılması hiç gözümüze, aklımıza bile gelmedi. Hayatımda ilk defa böyle bir hortum gördüm. Rabbim kimsenin başına vermesin. Eğer hortum bugün olmuş olsaydı, tatil günü burası kalabalık olduğu için can kaybı daha çok olabilirdi. Devlet büyüklerimizden burayı düzeltmelerini, tekrar eski haline getirebilmemiz için bize imkan sağlamalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, fırtınanın hasara yol açtığı bölge görüntülendi.