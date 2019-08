Ankara Üniversitesi’nden Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Korhan Esat Ankara’da meydana gelen son depremlerle ilgili, 24 TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Korhan, depremlerle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte Korhan'ın depreme ilişkin o açıklamaları...

ANKARA’DAKİ SON DEPREMLERİN NEDENİ NE?

Bu deprem Ankara’nın şehir merkezinin hemen kuzeyinde meydana geldi. Ankara çevresinde kuzeyinde bu tip depremleri sürekli görüyoruz belli aralıklarla. Büyüklükleri pek 5’i bulmuyor ama çoğunlukla bu depremleri görüyoruz. Bunun çeşitli nedenleri var…

Ankara’nın Kazan Ovası ile Çubuk Ovası arasında yer alıyor bu depremler. Kazan ovasını sınırlayan fay, daha doğu bölümde Elmadağı da içine alan büyük bir yükselim var, bu bölge de yine buradaki depremlerin kaynağını oluşturmakta.

KUZEY ANADOLU FAY ZONU DAHA YUKARIDA

Kuzey Anadolu fay zonu daha kuzeyde. Bu fay zonu da Ankara’ya çok yakın, 100 kilometre ileride. Bizim aslında en büyük bu bölge içerisinde tehlike beklediğimiz nokta Ankara’nın kuzeyi. 7 ve üzerinde depremler üretebiliyor. Ankara üzerinde büyük etkileri olabilir. (Tetikle mi gibi bir durumu olabilir mi sorusu üzerine: Bunun çok böyle olduğunu düşünmüyoruz)

Yer kabuğu çeşitli gerilmelere maruz kalıyor ve depremler oluşuyor. Kabuk kırıldıkça belli bir enerji boşalımı oluyor ve deprem meydana geliyor.

5’İN ÜZERİNDE OLAMAZ DEMİYORUZ

Ankara çevresinde özellikle kuzey bölgesinde 5’in üzerinde pek deprem görmüyoruz. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Mesela çok yakın zamanda 2005 ve 2007’de Bala’da ard arda depremler oldu. Kuzeyinde, orta bölgesinde yakın zamanda yine oldu. 5 üzerinde büyüklüğünde deprem olamaz diyemiyoruz. Tespit ettiğimiz çeşitli faylar var. Yapmamız gereken şey özellikle ev içinde eşyalarımızı sabitlemek.

Hemen dışarıya ulaşamayacaksanız ev içinde kendinizi güvenli bir pozisyona almak lazım.

3.5 büyüklüğünde çok büyük bir deprem değil, daha derinde olsa belki hiç hissetmeyecek.

YÜZEYE YAKIN OLDUĞU İÇİN HİSSEDİLDİ

Yüzeye yakın olması insanların bunu hissetmesine neden oldu. Ankara’da da zeminin etkisine göre bazı bölgeler daha çok hissetti, bazı bölgeler daha az hissetti.

Bundan sonra yapılacak adım bu faylara göre uygun yapılar yapmak. Zeminlerin uygun seçilmesi önemli.

İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Böyle bir bilimsel veri yok. Bu kendi içinde bir deprem. Tetiklemesi mümkün değil.

İstanbul için risk büyük. 7 ve üzerinde depremler her an üretebilir. Bunun için tam bir zaman vermek doğru değil ama önlemimizi bir an önce almak zorundayız.

İstanbul Ankara’ya göre çok daha büyük risk altında.