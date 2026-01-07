Ankara'yı susuzluğa mahkum ettiler! ASKİ'den yeni kesinti kararı

ASKİ'den yapılan duyuruda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin, mevcut koşullar dolayısıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yarın 00.00-07.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği kaydedildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Altındağ: Gicik, Peçenek, Aydınlıkevler (alt kotlar), Örnek (alt kotlar), Zübeyde Hanım.

Akyurt: Yıldırım, Yeşiltepe, Beyazıt, Atatürk, Kalaba, Saracalar, Timuran, Büğdüz (sanayi bölgesi), Balıkhisar (sanayi bölgesi), Güzelyurt (sanayi bölgesi), Şeyhler (sanayi bölgesi).

Çubuk: Ağılcık, Akkuzulu, Aşağı Çavundur, Atatürk, Barbaros, Cumhuriyet, Dağkalafat, Dalyasan, Dumlupınar, Fatih, Güldarpı, Kapaklı, Karağaç, Kargın, Kızılöz, Muhsin Yazıcıoğlu, Mutlu, Ömercik, Susuz, Sünlü, Tahtayazı, Taşpınar, Yavuz Selim, Yazır, Yenice, Yıldırım Beyazıt, Eskiçöte, Akbayır, Küçükali."

AK PARTİ VATANDAŞLARA SU DAĞITTI

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşanan uzun süreli su kesintileri nedeniyle vatandaşlar mağdur olduklarını belirtti. AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara su dağıtıldı.

Ankara'nın Pusraklar ilçesinde son zamanlarda yaşanan su kesintileri vatandaşların tepkisine neden oldu. Günlerdir musluklarından su akmadığını ifade eden mahalle sakinleri, hem günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını hem de yetkililerden yeterli bilgilendirme alamadıklarını belirtti. AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı tarafından suya ulaşamayan vatandaşlar için evlere su dağıtımı yapıldı.

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan su dağıtımı öncesinde yaptığı açıklamada, "Başkentimiz de son zamanlarda su sıkıntısı hızla yükselmeye devam ediyor ve bunun en büyük sıkıntısını bizim Pursaklar ilçemiz çekiyor. Çünkü baktığımız zaman söylemlere yaklaşık başkentin yüzde 98 kullanıyormuş demek ki bu yüzde ikilik sıkıntı bizim ilçemize denk geldi. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu başarısız belediye yönetiminin aksattığı durumdan dolayı biz vatandaşlarımızı kaderiyle baş başa bırakamazdık ve bugün 200 kişilik ekibimizle birlikte sahalardayız sokak, sokak cadde, cadde elimizden geldiğince vatandaşlarımızı suyla buluşturacağız. Tabii ki öncelikle ve öncelik verdiğimiz kıymetli büyüklerimiz, engelli vatandaşlarımızın ve su doldurmak için elinde belirli imkanları olmayan vatandaşlarımızın yanında olmak için bugün toparlandık. Bugün bütün ekibimizle sahalardayız, Pursaklar halkımızın yanındayız" diye konuştu.