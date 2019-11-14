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Ankesörlü telefonların özel yöntemlerle kullanılması, FETÖ üyeliği için delil sayılacak

Yargıtay'ın verdiği son kararla, açık marken büfe vb. Yerlerde bulunan sabit hat veya ankesörlü hatları özel yöntemlerle kullanmasını örgüt üyeliği için delil sayılacağına hükmetti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının “sohbet” olarak adlandırdıkları örgütsel toplantılara devam etmek için kamuya açık marken büfe vb. Yerlerde bulunan sabit hat veya ankesörlü hatları özel yöntemlerle kullanmasını örgüt üyeliği için delil saydı.
 
Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Astsubay olarak görev yapan sanığın Ankara’da görev yaptığı dönemlerde kullanmış olduğu GSM hattının mahrem imam tarafından sabit hatlardan arandığının tespit edilmesi üzerine yakalanan şahıs, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise verdiği kararda, “  “…bir asker şahsın; örgütün gizlilik ve deşifre olmamak kuralına riayetle, örgütün talimatı ile ve örgütsel irtibatı sağlamak maksadıyla kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, kırtasiye, lokanta vb. gibi sair işletmelerde kurulu bulunan, ücret karşılığı kullanılan sabit hat veya ankesörlü hatlar ile mahrem imam tarafından arandığı, her türlü şüpheden uzak, kesin kanata ulaştıracak somut olgu ve teknik verilerle tespit edilmesi ve yargılama yapan mahkemenin de tam bir vicdani kanaate ulaşması halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil olacağında kuşku yoktur. “ 
  
Şeklinde değerlendirme yaparak sabit (büfe/ankesörlü) ve ardışık aramaların örgütün gizlilik ve deşifre olmamak kuralına uygun olarak örgütsel irtibatı sağlamak maksadıyla kullanılan askeri mahrem yapılanmasının irtibat kurma yöntemlerinden biri olduğunun kabul edildiği…” ifadelerine yer verdi.

Terör yandaşlarından TRT´ye hain saldırı!

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