İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu Habertürk canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Uyuşturucuda kökünü kurutma operasyonu yaptık. Satıcıları takip ediyoruz, kullanıcıları yakalıyoruz. Oradan da yöneticiye uğraşıyoruz. 1 yıldır MASAK'la çok iyi çalışma yürüttük. Yaklaşık 598 kişi tespit ettik. 300 kişi daha ilişkili tespit ettik. Bir finans operasyonu bu. Genellikle suçludan gidilirdi, biz para hareketlerinden gittik. Uzun zamandır hazırlanıyor. İstanbul'da kurye taksiciler operasyonu yapmıştık. Suç şöyle bir şey; siz önünü kapattıkça yeni yöntemler bulmaya başlıyor. Gece Ankara'ya gittik, polisimizi operasyona yolcu ettik. Sonra İstanbul'a geldik. Saat 09.45'de Şişli'de Sivas'ta bir köy kadın derneğinin kürsüsündeydim. Ondan sonra 1500'e yakın sivil toplum örgütüyle Şişli ilçesinde beraber olduk. Ardından da PERPA'ya gittik, Kurtuluş'ta miting, Ortaköy'de mahalle buluşması, denizin kenarında yaptık. Geleneksel olarak her zaman yaparız. Buraya Siirt Şirvan Köyü derneğinden geldim. O da Dikilitaş'taydı.

"SEÇMEN 14 MAYIS VE TAYYİP ERDOĞAN'I SAHİPLENMİŞ"

Her seçim risklidir. Vatandaş kendi ayağına gelmenizi ister. Bu bir sosyal mukavele. Millet size bir emanet veriyor. 5 yıl boyunca sağlığımı, güvenliğimi, çocuğumun geleceğini, yatırımlarını sana emanet ediyorum diyor. Vatandaş doğal olarak şunu istiyor; benim ayağıma gelsin ve anlatsın. Bu çok doğru bir sistem işleyişi. Vatandaş şuna bakar meselesine hakim mi, burnu büyük mü, beni kaale alıyor mu, beni ciddiye alıp, hem yaptıklarını, mevcut durumu, yapacaklarını bana anlatıyor mu? Göz ucuyla seyretmesi bile önemlidir. Ben yaptığım işin hakkını veririm. Adam size bir vekalet veriyor, bir emanet veriyor. Yaklaşık 20 gündür çalışıyoruz. Benim gördüğüm şu. Benim kıyaslama imkanım var. Geçen sefer 2. bölgede adaydım. Kıyaslayabiliyorum. Bugün Kurtuluş'taydım. Geçen ki Kurtuluş'un daha fazlası. Ferah Evler'de çok yüksek katılım söz konusu. Burada geçen senenin 1,5-2 katına yakın bazı yerlerde ciddi katılım ve destek var. Bizim seçmenimiz sahiplenmiş olayı. 14 Mayıs ve Tayyip Erdoğan'ı bizim seçmenimiz sahiplenmiş.

"2007 SEÇİMİNDE AK PARTİ YÜZDE 47 ALACAK DEMİŞTİM"

Bahçeşehir'in bir göleti vardır. Ben 2011'de siyaset yapmıyorum. Seçimin içinde de değilim. O zaman beni DP ihraç etmişti, referandumda çalıştım diye. Sonra dava ettim, kazandım ama dönmedim. Bu arada da araştırma işleriyle meşgulüz. Araştırma çevresini tanırım. Bizatihi kendimin meşgul olduğu zaman dilimi oldu. Kamuoyu pek bilmez rahmetli Şakir Süter vardı gazeteci. Onunla ortak bir iş kurduk. Ama kurduğumuz şey para kazanmaya yönelik değil; tamamen Türkiye'yi sosyolojik olarak tanımaya yönelikti. Allah rahmet eylesin. Oradan bir çevrem var. 2007 seçimlerinde de görmüştüm AK Parti çok açık ara alıyor seçimi. Sabahları yürüyüş yapıyorum, birbirimize şaka yapıyoruz, laf atıyoruz. Seçime bir gün kaldı. 'Başkan sen tecrübelisin, seçim ne olacak?' 'AK Parti yüzde 47 alacak' dedim. 'Pazartesi biz iktidarız' dediler. Pazartesi yürüyüşe çıktık hepsinin kafası önde.

"ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞINI BİRİNCİ TURDA ALIYOR"

Allah'ın izniyle birinci turda bitiriyoruz. Araştırma bugünün fotoğrafını verir. Siz deneğe şunu sorabilirsiniz; 14 Mayıs'ta kime oy vereceksin? Bugün yaşadıklarıyla, tespitleriyle oy kullanır. Arada şu anda 11 gün var. 11 gün içinde hangi gelişmeler olacağını, onu nelerin etkileyeceğini bilemeyebilir. Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan birinci turda alıyor. CHP İstanbul'da da gerimizde. Bizim yapmamız gereken nefeslenmeden milletimize anlatmaktır.

"28 ŞUBAT'LA İLGİLİ KANAATİM, İŞLERİ HENÜZ BİTMEDİ"

Biden bu konuşmasında diyor ki, 'bundan önce yaptıklarımızı beceremedik' diyor. 'Şimdi biz bu işi Türkiye'deki tüm muhalifleri bir araya getirerek 2023 seçiminde bunu sağlamalıyız' diyor. Bunu bir gazeteci söylemiyor, Amerikan başkanı söylüyor. Darbeyle değil de seçimle diyor. Bu ne demek? Söylediği Kürtler meselesi de Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'dir. 'Benim ona Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de boyun eğmedim' diyor. 'Beceremedik, seçimle yapacağız' diyor. Darbenin yerine seçimi ikame etmiş. O gün ne kurmuşsa, hangi oyunu kurmuşsa, bugün aynı oyun Türkiye'de devam ediyor. Bundan 105 yıl önce Sivas Kongresi yapıldı. Sivas Kongresi'nde 7-8 gün Türkiye Amerika'ya bağımlı olsun mu, olmasın mı tartışması yapıldı. Bunun adı manda. Bir kısım 'kabul edelim', bir kısım 'kabul etmeyelim' dedi. Manda ve himaye kabul edilemez denmiş. 104 yıldır Biden'ın ortaya koyduğu mücadele devam ediyor. 1960 darbesini Amerika yaptırdı. Bunu ben söylemiyorum. 1971 muhtırası, 28 Şubat'ı Amerika yaptırdı. İngiliz belgelerini okuyunca, hatıralarda çıkınca 'demek ki bu Amerikan onaylı darbe imiş' diyoruz. 28 Şubat'la ilgili kanaatim, işleri henüz bitmedi, Türkiye'de iş üzerindeler. Irak'ı, Suriye'yi birbirine karıştırdılar. İran'da ambargo var. Afganistan-Pakistan hattı ne halde olduğu belli. Libya karışık, Yemen iç savaş. Filistin coğrafyanın en önemli acısı.

"1960'DA KURDUKLARI SİSTEMİ TAYYİP ERDOĞAN TASFİYE ETTİ"

15 Temmuz'u, 17-25 Aralık'ı, Gezi olayları. Çok saf olmanın anlamı yok. Şunu yapıyorlar. Batı Türkiye'ye sızdı. Kurumlarına sızdı. Özellikle 1960 darbesi Türkiye'de Amerika'nın çok akıllı yaptığı, devlet kontrolüyle elinde tutmaya çalıştığı, gelen her devlet adamını istediği gibi evirdiği, çevirdiği itibarsız hale getirdiği ve medyayı kullandığı. Türkiye açık bir rejim. Ülkeye gönderdiği insanları sadece ajan olarak gönderiyorsa elbette sizin onu tespit etmenizden çok memnun olmaz. Bir büyükelçi istediği gazeteci ile ilişki kurar. Bunu bir ajanlık faaliyeti olarak değerlendirirse sizin bunu bilebilmeniz çok kolay olmayabilir. Hala geçmişte gazete patronajı üzerinden yaparlardı, talimatla yaparlardı, şimdi birtakım yazarlar üzerinden. Onu da arzu edenler var. Türkiye manda ve himayeyi 1919'da kabul etmedi. Tayyip Erdoğan'dan ne istiyorlar? 1961'deki kurdukları sistemi Tayyip Erdoğan 21 yılda tamamını tasfiye etti.

"FETÖ'NÜN DE PKK'NIN DA PATRONU AMERİKA"

Turizmden etkileniyorsunuz, savaştan etkileniyorsunuz. Amerika'nın bu ülkede oluşturduğu sütunlar var. Siz onu siyaseten etkisiz hale getiriyorsunuz ama adam yok olmuyor. Siz zaafiyete düştüğünüzde düğmeye basıyor. Şimdi o 21 yılın intikamını bu seçimde almak istiyorlar. 15 Temmuz'da darbeyle yapamadığını seçimle. O darbeyi kurgulayan Amerika'nın kendisi. Oy verecek insanın ne hatası var. Bizim dışımızda oluşmuş, Türkiye'nin iktidarını ele geçirmeye çalışan kurgu var. FETÖ'nün patronu kim? ABD ise FETÖ bugün kime oy veriyor? PKK'nın patronu kim? PKK'nın patronu da Amerika. PKK bugün kılçıksız kime oy veriyor? PKK'nın siyasi kolu HDP'dir. HDP'nin milletvekili adayları Kandil tarafından belirlenmiştir. Bu benim bilgim, değerlendirmem değil. Bu her dönem böyle olmuştur. 'Şu isimler olacak, bu isimler de olmayacak' diye. Bu doğrudan Kandil'den geliyor. İlgililer Erbil'e giderler bağ kurarlar, çalışmalar yapılır, karşılıklı değerlendirme yapılır Kandil'in listesi alıp buraya gelir.

"MACAR İÇİŞLERİ BAKANI BANA 'DİKKAT EDİN' DEDİ"

Eş Başkanlardan biri Pervin Buldan, diğeri Mithat Sancar. Mithat Sancar'ı kabul etmiyorlar. HDP'nin çok büyük bölümü 'Siz geçen dönem kime oy verdiniz, bu dönem kime oy vereceksiniz' diye soruluyor. HDP'lilerin büyük bölümü Kılıçdaroğlu'na oy veriyor. Bu kurgunun tamamlanabilmiş şeklidir. Burada muhalefeti bir araya getirmiş. Meral Akşener'den diğerine kadar. Kendi kurgusunu oluşturmuş. Darbe yapamamış, bunu seçimle değiştirmeye çalışıyor. Bunu burada mı yapmış? Bunu Macaristan'da da yapmış. Urban, Soros'u Macaristan'dan kovdu. Urban'ın karşısına 3 aday çıkardılar. Çıkan adayla Urban karşı karşıya geldi. Macaristan İçişleri Bakanı yakın dostum. Benden 15 yaş büyük, iyi bir insan. Bana bizatihi Amerikan hazinesinden sivil toplum örgütlerine para gönderildi, dedi. Bana dikkat edin dedi. Amerika'nın Türkiye'deki seçim için fikir yürütmesi nasıl tarif edilir.

"İKTİDAR OY İLE DEĞİŞİR"

4 alternatif var. Muharrem İnce, Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Herkes istediğine oy verme hakkına sahip. Benim tarzım hoşuna gitmeyebilir. Benim politikalarım hoşuna gitmeyebilir veya gidebilir. Bütün dünyada seçmen davranışları buna göre belli oluyor. HDP'ye oy veren herkes PKK'yı tasvip ettiği için mi oy veriyor? İzmir'deki nasıl CHP'ye oy veriyorsa Diyarbakır'daki ben AK Parti'yle aynı kulvarda kendimi görmüyorum diyor. CHP'ye oy verenlerin her birisinin AK Parti'ye oy vermek veya kendi partisine oy vermemek gibi bir zorunluluk söz konusu değil. Seçim bunun için var. İktidar oyla değişir. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da değişmedi mi?

"CHP 28 ŞUBAT DARBESİNİ ALKIŞLADI"

Amerika ben oyun kurdum diyor, kendisi deklare ediyor zaten. Bu oyuna gelmesin Türkiye diye bunları söylüyoruz. Türkiye Sivas'ta verdiği kararı devam ettirsin diyoruz. CHP 28 Şubat darbesini alkışladı. 1960 darbesinde Saraçhane'de davul çaldırdı CHP'liler. 80 darbesinde herkes sustu. 82 Anayasası'nda benim ailem 'hayır' oyu verdi. Kenan Evren 'biz darbe olgunlaşsın diye bekledik' dediler.

'TÜRKİYE'NİN SEÇİM GÜVENLİĞİ PROBLEMİ YOK'

İstanbul'daki seçimin tekrarı hukuki süreçtir. Seçimin hukukunu yok göremezsiniz. Seçim hukukunda bir eksiklik görmüşse, bu seçimin güvenliği ile alakalı bir problem değildir. Bazen muhtar seçimleri 3-5 ay sonra yeniden tekrarlanır. Kimisi muhtarlık ehliyeti olmadığı için kimisi o seçimde maddi hata olmuştur. Türkiye'de de tekrarlanan seçimler var. 2014 seçimlerinde Yalova seçimleri, Ağrı seçimleri maddi hatalar yüzünden tekrarlandı. Aradaki farka etki edebilecek oyları YSK görür.

Türkiye'nin seçim güvenliği problemi yok. Benim bu 6. seçimim. Hangi seçime CHP itiraz etmiş? Bugüne kadar bu kadar seçim içerisinde hangi seçim bir problem oluşturmuş. Seçimin tekrarı tamamen zırva şeyler, iler tutar bir tarafı söz konusu değil.