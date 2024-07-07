Areda Survey'in araştırmasına göre, vatandaşların yüzde 77'si Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı Bozkurt işaretini ırkçı bir hareket olarak görmezken, yüzde 67'si Batı'da Türklere karşı ırkçı bir tutumun olduğunu söylüyor.

Milli futbolcu Merih Demiral, Türkiye-Avusturya maçında yaptığı Bozkurt işareti nedeniyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. UEFA, Demiral'a 2 maçtan men cezası verdi. Areda Survey araştırma şirketi, Merih Demiral'ın yaptığı Bozkurt işareti ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi.

IRKÇI BİR İŞARET DEĞİL

Türkiye genelinde 2 bin 962 kişinin katıldığı ve 4-5 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 77,2'si Merih Demiral'ın yaptığı Bozkurt işaretini ırkçı bir hareket olarak görmüyor. Yüzde 22,8'i ise ırkçı bir hareket olarak değerlendiriyor.

BOZKURT YASAK OLMAMALI

Araştırmaya katılanların yüzde 79'u, Türklere özgü olan bozkurt işaretinin Avusturya'da yasak olmasına tepkili. Katılımcıların yüzde 21'i ise ülkedeki bu yasağı doğru buluyor.

TÜRKLERE IRÇILIK YAPILIYOR

Areda Survey'in bilgisine başvurduğu kişilerin yüzde 67,3'ü, Avrupa'da yaşayan Türklere karşı ırkçı bir tutumun var olduğunu söylüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32,7'sine göre ise Avrupa'da böyle bakış açısı yok.

ERDOĞAN'IN ALMANYA'YA GİTMESİ HALKI MEMNUN ETTİ

Başkan Erdoğan'ın, Türkiye-Avusturya maçında yaşanan olaylardan sonra şampiyonayı takip etmek için Almanya'ya gitmesini Türk halkının yüzde 72,8'i memnuniyetle karşılıyor. Katılımcılar, Erdoğan'ın milli takıma ve ülkesine sahip çıktığını göstermeye gittiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 27,2'si ise, bu kararı yanlış bulduğunu ifade ediyor.