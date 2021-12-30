AA 30 Aralık 2021 Perşembe 15:42 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 16:41

Millî Savunma Bakanlığı'nın bağlı şirketi ASFAT AŞ, Nahçıvan'da askeri araçların, silahların ve diğer askeri malzemelerin bakım ve onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan bakım tesisini yenileyerek Modernizasyonunu sağlayacak. Böylecek söz konusu tesis güçlü, modern ve yeni bir hâl alacak.

ASFAT tarafından, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine ait bakım tesisinde gerekli incelemeler yapılarak yol haritası oluşturuldu. Yenilenecek olan bakım tesisine ilişkin eksiklikler belirlenerek Nahçıvan Ordu Komutanlığına sunuldu ve yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı mutabakat sağlandı.

Nahçıvan Askeri Fabrika Donatımı Projesi kapsamında ilgili bakım onarım tesisine yönelik bölüm-kısım planlamaları yapıldı. Tesisin makine, tezgah ve diğer donanımlarının ASFAT tarafından sağlanması konusunda anlaşma sağlandı. Belirtilen projenin Mayıs 2022'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.