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Anlaşmaya varıldı... 'F-15QA'ya Türk eli değecek'

ABD'nin Katar Emirliği Hava Kuvvetleri (Qatar Emiri Air Force / QEAF) için geliştirdiği F-15QA uçağına yönelik yeni bir anlaşmaya varıldı. Katar'da bulunan Al Udeid Hava Üssü'nde yeni bir kompleks inşa edilecek.

17 Haziran 2020 Çarşamba 19:24 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 19:26
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ABD Hava Kuvvetleri, Bahadır İnşaat ve Mühendislik firması ve Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro (ICM) ortak iştiraki ile F-15QA için eğitim, bakım ve tedariki de içeren bir anlaşmaya vardı. Yaklaşık 524 milyon ABD Doları değerindeki anlaşma kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde Al Udeid Hava Üssü'ne 48 adet F-15QA’yı içeren üç filoyu destekleyecek, 35 bina inşa edilecek.

F-15 Advanced Eagle’ın Katar için üretilen versiyonu F-15QA için 2017 yılında Boeing ve Katar arasında sözleşme imzalanmıştı. c4Defence'in haberine göre, anlaşma kapsamında 36 adet platformun 2021 yılında teslimatına başlanması bekleniyor. Uçak ilk uçuşunu Nisan 2020’de başarıyla icra etmişti.

Anlaşmanın Türk ortağı Bahadır İnşaat, 2017 yılında Al Udeid Hava Üssü simülatör ve stratejik askeri tesislerin yapımında da yer aldı. 2017 yılında Tedeschia Construction Enterprises ile Advanced Construction Technologies firmasını kuran Bahadır İnşaat, Katar’daki çalışmalarına devam ediyor.

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