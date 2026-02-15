İSTANBUL 23°C / 13°C
Güncel

Anlaşmayı reddetti, kendini yaktı! Polisi çağırmak istedi fatura ağır oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün 'kendi aramızda anlaşalım' teklifini reddederek ısrarla trafik ekiplerini çağırdı. Ancak yapılan kontrolde motosikletlinin ehliyetinin yetersiz olduğu ve kask takmadığı belirlendi. Motosiklet sürücüsüne toplam 12 bin 870 TL para cezası kesildi.

15 Şubat 2026 Pazar 09:51
Anlaşmayı reddetti, kendini yaktı! Polisi çağırmak istedi fatura ağır oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza sonrası otomobil sürücüsünün 'kendi aramızda anlaşalım' teklifini kabul etmeyerek ısrarla trafik ekibini çağıran motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu, kaskının olmadığı belirlenince, 12 bin 870 TL ceza yedi.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit S.'nin kullandığı 07 BKA 160 plakalı motosikletin Yapay Şelale önündeki trafik ışıklarında bekleyen 2 aracın arasından geçmek isterken bekleyen aracın açılan kapısına çarptı. Çarpma sonucu devrilen motosikletli sağ taraftaki aracın aynasına çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaza raporu tutması için sigortacısını çağırırken, motosiklet sürücüsü ısrarla trafik polisini çağırdı.

POLİSİ ÇAĞIRDI, ZARARLI ÇIKTI

Olay yerine gelen trafik polisi kazada yaralanan olmadığı için yaptığı alkol kontrolünün ardından kendi aralarında rapor tutacaklarını belirtirken, motosiklet sürücüsü yaralı olduğunu belirterek ambulans çağırdı.

Adrese gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğunu, kaza sırasında kaskı olmadığını belirleyerek 12 bin 870 TL para cezası uyguladı. Trafik ekibi ayrıca otomobil sürücüsüne de indirme-bindirme kuralını ihlal ettiği için bin 246 TL para cezası uyguladı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü.

