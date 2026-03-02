İSTANBUL 13°C / 4°C
2 Mart 2026 Pazartesi
  • Anne acı haberi telefonda öğrendi: Evladını evinde buldu
Güncel

Anne acı haberi telefonda öğrendi: Evladını evinde buldu

Amasya'da annesinin telefon aramalarına cevap vermeyince durumundan endişelendiği evladı, evinde polis ve komşuları tarafından ölü bulundu. İstanbul'daki anneye acı haber verilemedi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA2 Mart 2026 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Fethiye Mahallesi'ndeki tek katlı evde yalnız yaşayan Ahmet Tercan'ın (41) İstanbul'da yaşayan annesi Nurhayat Karaböcek, oğlunun telefonlarına cevap vermemesi üzerine komşularını arayıp yardım istedi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Eve gelen komşular, seslenmelerine rağmen yanıt gelmeyince şüphelenip polis çağırdı. Mahalleye gelen ekipler çilingir yardımıyla açtıkları evde Tercan'ın yatağının üstünde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

"KİMSEYE ZARARI OLMAYAN BİRİYDİ"

Fethiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Arduç, "İstanbul'da yaşayan annesi ulaşamayınca komşularını arayıp eve bakmalarını istemiş. Eve giren ekipleri ölü halde bulmuş. Kimseye zararı olmayan biriydi" diye konuştu.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Tercan'ın ölüm nedeninin belirlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

  • ölüm soruşturması
  • annesinin endişesi
  • şüpheli ölüm

