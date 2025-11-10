Anne acıya dayanamadı! 7 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Kahreden olay, saat 12.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Yeni Sokak'ta bulunan evde meydana geldi.

Serenay (34) ve Sezai Çetin (37) çifti 7 aylık bebekleri Eren'i uyutup beşiğine yatırdı. Anne bebeğini bir süre sonra kontrol etmek için beşiğe yaklaştı. Bebeğini hareketsiz bulan anne 112'ye haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran bebeğe kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan bebek İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne gözyaşı dökerek büyük üzüntü yaşadı. Bebeğin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.