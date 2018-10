Anne adayının sağ kolu: Doula

Doula eski Yunan dilinde ‘gebeye yardım eden kadın’, günümüzde ise doğum destekçisi olarak biliniyor. Türkiye’de normal doğumu teşvik eden çalışmaların ardından, sezaryen yerine bebeğini doğal yollarla kucağına almak isteyen annelerin sayısı da arttı. Bu süreçte annelere duygusal ve fizyolojik destek sağlamak amacıyla ortaya çıkan doulalık mesleği, ABD’den sonra Türkiye’de de yaygın hale geldi.

SEZARYEN YÜZDE 50 ORANINDA AZALDI

16 ülkede 15 bin kadın üzerinde yapılan çalışmalarda doulalı doğumlarda sezaryen oranlarında yüzde 50, Epidural taleplerinde yüzde 60, suni sancı kullanımında ise yüzde 40 tespit edildi.

Doulalık artık Türkiye’de de eğitimli kişilerce yürütülen, profesyonel bir meslek halini aldı. Ebe, psikolog, doktor ya da herhangi bir meslek dalındaki kişilwer gerekli eğitim sonrası doulalık yapabiliyor. Doulalar genellikle doğumdan önce en az 2 kez olmak şartıyla anne adayıyla görüşüyor, doğum esnasında ve doğum sonrasında sürekli olarak desteğini sürdürüyor ve son olarak ilk emzirme bitip her şeyin yolunda olduğunu gördükten sonra hastaneden ayrılıyor.

DOULA TIBBİ MÜDAHALE YAPMAZ

Hiçbir tıbbi müdahalede bulunmayan Doulalar doğum esnasında ilaç dışı rahatlatıcı teknikler kullanarak gebeye destek olur. Doulanın görevleri şöyle sıralanır: Amaç gebenin kendi ve bebeğine odaklanmasıdır. Gebe hastaneye geçerken birlikte giriş yapar, doğum süresince aktif doğum pozisyonlarını uygular, gebe ile yürüyüş yapar, masaj ve refleksolojiyi kullanır, gebenin isteği doğrultusunda aromaterapi kullanabilir. Anneyi rahatlatan, güven ortamı yaratan, gerektiğinde bir anne şefkati ile anne adayını kucaklayan, tercihlerini yargılamaksızın saygı duyan, coşkulu bir şekilde doğumdan çıkmasını sağlayan kişidir.

BEBEK İÇİN EN ÖZEL HEDİYE

Çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişiminde hamilelik ve doğum sürecinin önemli bir rol oynadığını fark ederek doula olmaya karar veren Psikolog Dilan Kolçak, “Bir doulanın en öncelikli görevi gebenin doğum sürecinde ihtiyacı olan mahremiyeti korumaya destek olmaktır” dedi. Kolçak, “Doğum destekçiliği eğitim gerektiren bir süreç, ancak eğitimin yanı sıra doula olacak kişinin karakteri, doğuma bakış açısı da önemli bir rol oynamakta. Dünyaca ünlü kadın doğum uzmanı Michael Odent’ın ‘Doula doğulmaz, doula olunur’ sözü bence her şeyi özetliyor” diye konuştu. Dilan Kolçak doula olarak katıldığı ilk doğumda yaşadıklarını şöyle anlattı: “Anne adayı suda doğumu tercih etti. Gebenin dalgaları (kasılmaları) geldiğindeki teslimiyeti ve bedenini dinleyerek hareket edişi beni çok etkilemişti. Bizlerin, yani kadınların, ne kadar güçlü olduğumuzu ve anneliğin kutsallığını bir kez daha görmüş oldum. Doğum havuzu içerisinde dalgalarını karşılarken ebesinin muayenesi ile doğumun başladığını fark ettiğimizde anne bebeğinin doğumunu nefesleri ve desteğimiz ile kendi başına gerçekleştirdi diyebilirim. Doğum anının kutsallığı ve oksitosin sarhoşluğunu ilk kez o anda en derinden yaşadım. Bir annenin bebeğini doğar doğmaz göğsüne koyması ve ten temasını kesintisiz sağlaması bir bebek için hayatında alıp alabileceği ilk özel hediye; her anne ve her bebek bu anı yaşayabilmeli.”

TEK AMAÇ MUTLU DOĞUM