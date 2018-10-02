Anne adayının sağ kolu: Doula

Doula eski Yunan dilinde ‘gebeye yardım eden kadın’, günümüzde ise doğum destekçisi olarak biliniyor. Türkiye’de normal doğumu teşvik eden çalışmaların ardından, sezaryen yerine bebeğini doğal yollarla kucağına almak isteyen annelerin sayısı da arttı. Bu süreçte annelere duygusal ve fizyolojik destek sağlamak amacıyla ortaya çıkan doulalık mesleği, ABD’den sonra Türkiye’de de yaygın hale geldi.

SEZARYEN YÜZDE 50 ORANINDA AZALDI

16 ülkede 15 bin kadın üzerinde yapılan çalışmalarda doulalı doğumlarda sezaryen oranlarında yüzde 50, Epidural taleplerinde yüzde 60, suni sancı kullanımında ise yüzde 40 tespit edildi.

Doulalık artık Türkiye’de de eğitimli kişilerce yürütülen, profesyonel bir meslek halini aldı. Ebe, psikolog, doktor ya da herhangi bir meslek dalındaki kişilwer gerekli eğitim sonrası doulalık yapabiliyor. Doulalar genellikle doğumdan önce en az 2 kez olmak şartıyla anne adayıyla görüşüyor, doğum esnasında ve doğum sonrasında sürekli olarak desteğini sürdürüyor ve son olarak ilk emzirme bitip her şeyin yolunda olduğunu gördükten sonra hastaneden ayrılıyor.

DOULA TIBBİ MÜDAHALE YAPMAZ

Hiçbir tıbbi müdahalede bulunmayan Doulalar doğum esnasında ilaç dışı rahatlatıcı teknikler kullanarak gebeye destek olur. Doulanın görevleri şöyle sıralanır: Amaç gebenin kendi ve bebeğine odaklanmasıdır. Gebe hastaneye geçerken birlikte giriş yapar, doğum süresince aktif doğum pozisyonlarını uygular, gebe ile yürüyüş yapar, masaj ve refleksolojiyi kullanır, gebenin isteği doğrultusunda aromaterapi kullanabilir. Anneyi rahatlatan, güven ortamı yaratan, gerektiğinde bir anne şefkati ile anne adayını kucaklayan, tercihlerini yargılamaksızın saygı duyan, coşkulu bir şekilde doğumdan çıkmasını sağlayan kişidir.