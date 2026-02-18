İSTANBUL 9°C / 2°C
18 Şubat 2026 Çarşamba
Güncel

Anne ile kızı 25 metre savruldu: Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin çarptığı anne ağır yaralandı, kızı hayatını kaybetti.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 13:20 - Güncelleme:
Anne ile kızı 25 metre savruldu: Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
D-650 kara yolunun Adapazarı istikametinde ilerleyen R.S idaresindeki 54 AOF 424 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi (48) ile kızı Ravza Ekşi'ye (26) çarptı. Kazada, sürücü ve çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan anne ile kızı yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ravza Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Sevgi Ekşi ile hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze, incelemelerin ardından Pamukova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Anne ile kızının kaza esnasında Pamukova Devlet Hastanesi'ne diş muayenesine gittiği öğrenildi.

