Anne kucağı

İstanbul’da yaşayan, evli ve 2 çocuk sahibi Ebru Akkaş, geçirdiği iş kazası sonucu sağ elini kaybetti. Tek eliyle 1 aylık bebeğine sarılamayan, beşiğini sallamakta zorlanan Akkaş, engelli hayvanlara yaptığı protezlerle ‘hayat tamircisi’ olarak bilinen ve ‘Uluslararası İyilik Ödülü’ kazanan Hasan Kızıl’ın internetten videolarını izledi. Akkaş, sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, durumu anlattığı Kızıl’dan bebeğine sarılabilmesi için kendisine el yapmasını istedi.

HEDEFİM BİYONİK KOL

Ebru Akkaş’ın talebini üzerine Kızıl, 3D yazıcı üzerinden mekanik el yaptı. Kızıl’ın paket içinde evine getirdiği mekanik eli görünce duygulanan Akkaş, sevinç gözyaşları döktü. ‘Hayat tamircisi’ Hasan Kızıl ise 3 yıldır engelli hayvanlar için protez yaptığını belirterek şunları söyledi: “Diğer projem ise küçük çocuklar ve insanlar için 3D yazıcının mekanik olanıdır. Yürüteç ve protez projem çok yoğun. İnsanlar projeme çok mesaj atılıyor. Ebru da bunların arasındaydı. Protezi verdiğim zaman çok mutlu oldu ve şaşırdı. O an hemen bebeğine sarıldı. O an ki duygular tarifsiz. Çalışmalarımı geliştirmeyi düşünüyorum. Doku sensörü takarak çalışmaları biyonik hale getirmeyi düşünüyorum. İleride daha da geliştireceğim. Biyonik kol yapmayı hedefliyorum.”