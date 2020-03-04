İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1118
  • EURO
    6,816
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    111279
Güncel

Anne-oğlu kazadan saniyelerle kurtuldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde traktörle bağlantısı kopan römork, yol kenarındaki otomobile çarptı. Kaza sırasında yolda yürüyen anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA04 Mart 2020 Çarşamba 10:22 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:22

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çakır Mahallesi Yalıncak Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki traktör ile römorkunun bağlantısı, bilinmeyen nedenle koptu. Hızla geriye hareket eden römork, önce kaldırıma, ardından da park halindeki otomobile çarpıp, durdu. Bu sırada yolda yürüyen anne ve oğlu, römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı, saniye saniye çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, anne ve oğlu, römorkun geldiğini görünce hızla koşarak, kaldırıma çıkıyor.

Yunanlıların göçmenlerin botlarını batırmaya çalışma anları görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

3 devlet kurumu birleşti
3 devlet kurumu birleşti

3 devlet kurumu birleşti

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık
Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.