Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi 4508 Sokak'taki evine gelen K.Y, annesi Sevilay Y. ve babası Hikmet Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y, tabancayla anne ve babasına ateş etti, daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sevilay Y. ile Hikmet Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan K.Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

- "ALLAH BÜTÜN GENÇLERİMİZİ BU BELADAN KURTARSIN"



Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Sevilay Y'nin cenazesini almak için bekleyen ağabeyi Emin Yıldız (55), gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeninin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, tartışmanın uyuşturucu almak için ailesinden para istemesinden kaynaklandığını savundu.

K.Y'yi tedavi görmesi için bir süredir ikna etmeye çalıştıklarını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Allah bütün gençlerimizi bu beladan kurtarsın. Hap kullandığını biliyoruz. Annesi oğlundan şiddet gördüğü için 2-3 defa emniyete şikayet etti. Ceza aldı. Denetimli serbestlikten yararlanıyordu. Olay anında evde 3 kişilermiş. Önce babasıyla tartışmış, sonra annesiyle. Ardından ikisini vurup kendisine ateş ediyor."

Aileleri uyuşturucu sorununa karşı uyaran Yılmaz, "Anne babaların çocuklarına sahip çıkmasını istiyorum. Başıboş bırakmasınlar, her şeyini takip etsinler. En büyük sorumluluk anne ve babada." dedi.

Çiftin cenazelerinin otopsinin ardından Torbalı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazının ardından defnedileceği öğrenildi.