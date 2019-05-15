Anne ve babasını öldüren üniversiteli tutuklandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde anne ve babasını siyanürle öldüren üniversiteli tutuklandı.
- Muammer Başkan
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, siyanürü şerbet diye içirdiği annesi Fatma babası Mehmet kalkanı öldüren, kardeşi Mehmet Taha Kalkan hastanede tedavi gören Mahmut Can Kalkan, çıkarıldığı mahkemece üstsoy akrabayı öldürmekten 2 kez, kardeşini öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.
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