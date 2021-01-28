Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

28 Ocak 2021 Perşembe 12:21 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:21

İzmir'de siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

#genel kanalına mesaj gönder