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Anne ve babasının şiddetine maruz kaldığı iddia edilen engelli çocuğa devlet koruması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli Gebze'de anne ve babasının şiddetine maruz kaldığı iddia edilen engelli çocuğun devlet korumasına alındığını bildirdi.

AA2 Şubat 2025 Pazar 11:35 - Güncelleme:
Anne ve babasının şiddetine maruz kaldığı iddia edilen engelli çocuğa devlet koruması
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında "Kocaeli Gebze'de engelli çocuk, anne ve babasının şiddetine maruz kaldı" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ocak'ta engelli bir çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik ihbarın ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine de müdahil olarak şiddet uygulayan şahısların gereken cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

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