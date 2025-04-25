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Anne ve kızı hayatını kaybetmişti... Görüntüleri ortaya çıktı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde anne ve kızının sulama kanalında elektrik akımına kapılma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA25 Nisan 2025 Cuma 06:55 - Güncelleme:
Anne ve kızı hayatını kaybetmişti... Görüntüleri ortaya çıktı
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Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'ta yaşanan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Özlem Üstün'ün (6) evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılarak düşmesi ve çevredeki vatandaşların kızı sudan çıkarması yer alıyor.

Görüntüde, sulama kanalından geçen anne Cennet Üstün'ün elektrik akımına kapılarak suya düştüğü ve vatandaşlar tarafından kanaldan güçlükle çıkarıldığı görülüyor.

23 Nisan'da evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılan Özlem ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün hayatını kaybetmiş, anne ile kızının cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün Kışla Mahalle Mezarlığı'na defnedilmişti.

Osmaniye'de elektrik akımı faciası: Anne kızın trajik sonu

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