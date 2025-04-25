Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'ta yaşanan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Özlem Üstün'ün (6) evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılarak düşmesi ve çevredeki vatandaşların kızı sudan çıkarması yer alıyor.

Görüntüde, sulama kanalından geçen anne Cennet Üstün'ün elektrik akımına kapılarak suya düştüğü ve vatandaşlar tarafından kanaldan güçlükle çıkarıldığı görülüyor.

23 Nisan'da evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılan Özlem ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün hayatını kaybetmiş, anne ile kızının cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün Kışla Mahalle Mezarlığı'na defnedilmişti.

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