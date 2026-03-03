İSTANBUL 11°C / 4°C
Güncel

Anne ve küçük kızının denizde sır ölümü! ''Suyun kenarında oturuyorlardı''

İstanbul Zeytinburnu'nda sahilde anne ve kızına ait olduğu tespit edilen iki ceset bulundu. Anne ve kızın cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

IHA3 Mart 2026 Salı 07:40 - Güncelleme:
Anne ve küçük kızının denizde sır ölümü! ''Suyun kenarında oturuyorlardı''
Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde meydana geldi. İddiaya göre balık tutmaya gelen vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde bir kız çocuğu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde sudan çıkarılan kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Sahil güvenlik ekipleri denizde arama çalışması yaparken yaklaşık 1 saat sonra sudan ikinci ceset çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında denizden çıkarılan cesetlerin F.Ç (30) isimli kadın ve kızı İ.Ş. (8)'ye ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili konuşan vatandaş Abdülaziz Alevlidağ,'Biz 1 saat önce buradan geçerken anneyle kızı vardı. Suyun kenarında oturuyorlardı. Biz ileri gittiğimizde önce anne atlamıştı. Sonrasında ufak kız kendini atmıştı. Buraya 2 kadın 2 de kız gelmişti balık yakalamaya, sonra cesedi gördüler. Cesetleri görünce polislere haber verdiler. Kızı çıkardılar. Anneyi de yarım saat önce çıkardılar' ifadelerini kullandı.

  • Zeytinburnu sahili
  • ceset
  • polis

