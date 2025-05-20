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Anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde tutuklanan ve ceza alan anne Yüksel Güran'ın cezaevinde son haline ait fotoğrafı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 08:49 - Güncelleme:
Anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024 günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz deresinde bulundu.

Evinden 1,5 kilometre mesafede dere yatağına gömülü şekilde çuval içinde bulunan Narin Güran, cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızı dereye gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi anne, ağabey ve amcaya cinayetle ilgili ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası verirken, Bahtiyar'a ise, 4,5 yıl hapis cezası verdi.

Dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderilirken, Erzincan Kadın Kapalı Cezaevinde kalan anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son fotoğrafı ortaya çıktı.

Oğlu Baran Güran ve diğer çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafta anne Yüksel Güran'ın oldukça bitkin ve üzüntülü olduğu dikkat çekti.

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