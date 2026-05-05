Anneler dikkat! Son gün 15 Mayıs

Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Yeni düzenlemeden yararlanmak için, 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmayı unutmayın' denildi.

AA5 Mayıs 2026 Salı 16:10
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasına ve 8 haftalık ilave izne ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yasanın yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tek başvuru şartı, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneler, herhangi bir rapora gerek olmaksızın bu kanuni haktan yararlanabiliyor. Tek başvuru yolu, anneler, bebeklerinin kimlik fotokopileri ve ilave izin talep ettiklerine ilişkin bir dilekçeyi çalıştıkları kuruma teslim ediyor. Yeni düzenlemeden yararlanmak için, 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmayı unutmayın."

