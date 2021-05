Anneler günü mesajları 2021! Anneler günü resimli mesajları (Uzun, kısa, anlamlı, duygusal)

09 Mayıs 2021 Pazar 11:30 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 11:30

Bugün Anneler Günü. Bu kapsamda bizleri dünyaya getiren, büyüten annelerimize Anneler Günü kutlama mesajları ve Uzun, kısa, anlamlı, duygusal anneler günü mesajları, anlamlı sözlerle kendilerini özel hissettirebilir, onları bir nebze de olsun mutlu edebiliriz. Bu yıl tam kapanmada kısıtlamalara denk gelen Anneler Günü bu yıl biraz buruk kutlanacak. Annelerinden uzakta olanlar bu günü Anneler günü mesajları 2021 göndererek kutlayabilecek. Uzun, kısa, anlamlı, duygusal Anneler günü resimli mesajlarını haberimizde derledik.

Anneler Günü tüm dünyada kutlanıyor. Bizleri dünyaya getiren en değerli varlıklarımız annelerimizi mutlu etmek için Anneler Günü için güzel sözler, Anneler Günü mesajları 2021 ve şiirler yoğun olarak paylaşılıyor. İşte Anneler Günü için güzel sözler, Uzun, kısa, anlamlı, duygusal Anneler Günü mesajları...

ANNLER GÜNÜ MESAJLARI 2021

Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerin, Anneler Günü'nü kutlarım.

Dünyanın en güzel annesi, Anneler Günün kutlu olsun. Hayatımda olduğun için sana minnettarım. Bebekliğimden beri bana gösterdiğin sevgi, sabır ve nezaket için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum anneciğim!

Bir çocuğun başına gelebilecek en büyük şans senin gibi bir anneye sahip olmandır. O şanslı çocuk ise ben oluyorum ve bu şansımdan ötürü sana çok minnet duyurum canım anneciğim. Anneler gününü en içten duygularım ile kutluyorum.

Artık çocuğun büyüdü ve sana hediye gönderiyor ama anne senin gözünde hep küçük çocuğun olarak kalacağımı da biliyorum. Kaç yaşında olursam olayım hep senin çocuğun olacağım ve sen benim hep üzerime titreyeceksin. İyi ki de böyle! Anneler gününü kutlarım.

Sen benim ilham kaynağımsın. Çocuklarım için her zaman senin gibi bir anne olmak istemişimdir, böylece beni yetiştirmiş olduğun gibi onları yetiştirebilirim. Anneler Günün kutlu olsun!

Acılarımızı azaltan, sevinçlerimizi çoğaltan, giymeyip giydiren, evlatlarının başarısı, huzuru ve mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Hayat yolculuğumun en başından beri beni besleyen, üzerimden duayı hiç eksik etmeyen, benim için her an endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin anneciğim. İhtiyacım olan sevgi için her gün orada olduğunu biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!

Varlığıyla bizlere güç veren, çalışan, üreten, gücümüze güç katan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Tarifi imkansız sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın simgesi saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Çocuklarını 9 ay karnında, 9 yıl kucağında ve ömür boyu yüreğinde taşıyan annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Canımızdan çok sevdiğimiz tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dolu bir yaşam sürmeleri dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım

Sarılmaya ihtiyacım olduğunda, kolların benim için her zaman açık. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğunda, her zaman yanımdasın. Bir derse ihtiyacım olduğunda, en iyi öğretmensin. Gücün ve sevgin bana her zaman rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun!

Canım annem, sen benim için dünyanın en güzeli en iyi annesisin. Bunu zaten biliyordun ama anneler günü için hatırlatmak istedim. Anneler günün kutlu olsun.

Anneyi sevmek cenneti sevmektir. Çünkü anne sevgisi cennete açılan en değerli kapılardındır.

Bana yolları göstermek için orada olduğun sürece, hiçbir şey için endişelenmem gerekmiyor. Seni seviyorum anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun!

Şefkatin timsali olan, hayatını evlatlarına adayan tüm annelerimizin anneler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Gözyaşı döktüğümde, neşeli olduğumda ya da korktuğumda, yanımda her zaman sen vardın. Her zaman orada olduğunu biliyorum, Anneler Günün kutlu olsun!

Ana gibi yar olmaz. Anneler ailenin direği, temel taşıdır. Onları yılda bir kez değil, her zaman başımızın tacı yapmalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Hayat ikimiz için de kolay değildi, biliyorum. Anne, çocuk olarak olmasak bile mutluluğu ikimiz de hakettik. Mutlu bir Anneler Günü geçirmen dileğiyle...

Bizleri güçlü kılan değerli varlıklarımız tüm annelerimizin Anneler Gününü kutlarım.

Bana iyi bir insan olmak için ihtiyacım olan her şeyi sen öğrettin. Sen sadece annem değil, aynı zamanda öğretmenimsin. Anneler Günün kutlu olsun!

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. AnneIer Günü'n kutIu oIsun.

Umut etmekten vazgeçmememin nedeni senin bir gülümsemeni yakalamaktır. Anneler Günü'n kutlu olsun anneciğim.

KISA, UZUN, ANLAMLI VE DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ MESAJARI

Bügüne kadar gördüğüm en güzel anne olduğun için teşekkür ederim! Anneler Günün kutlu olsun!

"En başından beri beni besleyen, yanımda dualar eden, benim için endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin. İhtiyacım olan sevgi ile her gün yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. "

Hayatımdaki en değerli varlığım, annem. Anneler günün kutlu olsun.

"Anneler Günün kutlu olsun! Sen hayatımdaki en özel ve en önemli kadınsın. Seni seviyorum anne!"

Sen benim kalbimin içindeki en güzel şeysin, Anneler Günün kutlu olsun!

"Birçok insan için önemlisin, ama annem olmak için yaptığın inanılmaz işler için özellikle minnettarım."

Söyleyeceğim hiç bir söz, sevgine ve desteğine teşekkür edemeyecek biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!

"Büyüyen ailemize her zaman yüreğini, ruhunu ve daha fazlasını verdiğin için her zaman en iyisi için çabaladığın için teşekkür ederiz."

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

Anneler Günün kutlu olsun anneciğim! Benim annem olduğun için çok mutluyum. Bana her zaman inandığın ve benim için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Seni seviyorum!

Annelerimizin bizi en mükemmel şekilde yetiştirme çabaları olmasaydı bu dünya asla harika olmazdı. Anneler Günün kutlu olsun!

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik annem, küçükken bana ninniler söylerdin ya bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. AnneIer Günü'n kutIu oIsun.

Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Hep birlikte olmak dileğiyle...

