Anneler Günü Dünya'da her ülkede farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan bu özel günde annelerini mutlu etmek isteyenler, hediye ve güzel sürprizlerle kendilerini dünyaya getiren insanı mutlu etmek için hazırlık yapıyor. Peki Türkiye'de Anneler Günü ne zaman? 2023 Anneler günü ayın kaçında kutlanacak? İşte bu sene Anneler Günü'nün kutlanacağı tarih

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür.

Anneler Günü ülkemizde her sene Mayıs ayının 2. Pazar günü kutlanmaktadır. Bu sene Türkiye'de Anneler Günüde 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELERE EN UYGUN HEDIYE ÖNERILERI

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

10) Nevresim Takımı

11)Parfüm

12) Özel yazılı mutfak önlüğü

13) Terlik, ayakkabı

14) Çanta

Bunların yanı sıra Anneler gününü kutlamak için, bu özel günü hatırlamak için annenizi geziye ya da yemeğe çıkararak kendisini özel hissetmesini sağlayabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ NEREDEN ÇIKTI?

Anneler günü, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır.

Öte yandan ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü geleneği, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişleyip tüm dünyaya yayılmıştır.