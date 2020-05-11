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Anneler Günün'nü kutlamayan eşini tabancayla durdu!

Adana'da, Gizem A'nın (28) eşi Cengiz A'yı (49), Anneler Günü'nü kutlamadığı için tabancayla vurup, yaraladığı ortaya çıktı.

DHA11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:49 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:49
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Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Gizem A., eşi Cengiz A. ile Anneler Günü’nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştı. İddiaya göre, uzman çavuş Cengiz A., beylik tabancasını çekip, eşini tehdit etti. Daha sonra koltuğa bıraktığı tabancayı Gizem A. alıp, eşine doğrulttu. Cengiz A., eşinin elinden tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada Cengiz A., göğsünden vurularak, yaralandı. Gizem A. ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Gizem A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çiftin, 2'nci evliliklerini yaptıkları ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocuğu olduğu öğrenildi.

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