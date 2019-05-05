Anneler Kandil'i dize getirdi

Çocukları bölücü terör örgütünün tuzağına düşen aileler ile güvenlik güçlerinin iş birliği, örgütten ikna yoluyla ayrılan terörist sayısını artırdı. 2019’un ilk 4 ayında teslim olan 127 teröristten 82’si ailelerinin de desteğiyle ikna edilerek örgütten kurtuldu.

STRATEJİ DEĞİŞİMİ

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, güvenlik güçlerinin düzenlediği başarılı operasyonlar terör örgütünde korku ve paniği artırırken, terörle mücadelede uygulanan psikolojik ve sosyolojik stratejilerden sonuç alınmaya devam ediliyor. Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen aileler, güvenlik güçleriyle iş birliği yaparken, terörle mücadelede uygulanan strateji ve atılan diğer adımlar, ikna yoluyla teslim olan terörist sayısına olumlu yansıdı.Bu kapsamda, 2016’da 366 terörist teslim olurken bunlardan 49’u ikna yoluyla gerçekleşti. İki yıl önce teslim olan 417 örgüt mensubundan 135’i ikna sonucu örgütle yollarını ayırdı. Geçen yıl teslim olan 375 teröristten de 165’i ikna yoluyla örgütten ayrıldı. Bu yıl 30 Nisan itibarıyla ise 127 terör örgütü mensubu teslim oldu. Bunlardan 82’sinin, ailelerinin de desteğiyle ikna edilerek örgütten ayrılması sağlandı. Çocukları dağa kaçırılan anneler devlet işbirliği yapmadan önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne giderek yardım istedi. Anneleri dikkate almayan belediye gözü yaşlı aileleri kapının önüne koymuştu.

ANNELERE DARP

Çocukları PKK tarafından kaçırıldığı için mağdur durumda olan acılı annelere bir darbe de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden gelmişti. Belediye ekipleri eylemci annelere hem izin vermemiş hem de onları darp etmişti.

EVLADI İÇİN İKİ GECE KAYADA SABAHLADI

Öte yandan evladını kurtarmak için terör örgütünün yurt dışı kampına giden bir anne, 2 gece kayanın üzerinde sabahlayarak çocuğunu örgütten kurtardı. “Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmiyorum” diyen anne, ısrarı sonucu çocuğuna kavuştu.