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Güncel

Anneleri tarafından terk edilen leylekler, koruma altına alındı

Edirne Keşan'a bağlı Orhaniye köyünde annelerinin terk ettiği leylek yavruları yuvadan düştü. 2 leylek yavrusu, koruma altına alındı.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 12:57 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:57
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Leylek yuvasından 2 yavrunun düştüğünü gören köylüler, kuşları kendi imkanlarıyla tedavi edip beslemek istedi. Yavruların iyileşmediğini gören köylüler, durumu muhtar aracılığıyla Keşan Belediyesine bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yıldırır ile köye giderek muhtar Hasan Bayır'dan leyleklerin durumuyla ilgili bilgi aldı.

Yavrular, tedavileri için köye gelen Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yuvadan düşen yavruların sağlık sorunları yaşadıklarını söyledi.

Muhtarın haber vermesiyle leyleklere sahip çıkmak için köye geldiklerini belirten Helvacıoğlu, "Leyleklerimiz Gökçetepe Tabiat Parkı'nda doğaya bırakılacak ama önce iyileşmeleri için çaba sarf edeceğiz. Anneleri yok. Onlara bizim bakmamız gerekiyor." dedi.

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