Güncel

''Annem Mutfakta'' her cumartesi-pazar tv4'te

Annem Mutfakta, Diyetisyen Sıla Bilgili Tokgöz ve kızı Ela Tokgöz ile mutfağın en samimi, en doğal ve en sıcak halini ekranlara taşıyor. Anne - kızın içten sohbeti eşliğinde hazırlanan tarifler, mutfağı sadece yemek yapılan bir alan olmaktan çıkarıp keyifli bir paylaşım alanına dönüştürüyor.

AA2 Ocak 2026 Cuma 20:41
''Annem Mutfakta'' her cumartesi-pazar tv4'te
Sağlıklı beslenmenin karmaşık ve zor olmak zorunda olmadığını gösteren programda; yapımı kolay, lezzetiyle sofraları şenlendiren tarifler izleyiciyle buluşuyor. Günlük hayatta pratik şekilde uygulanabilecek bu tarifler, hem çalışan ebeveynlere hem de mutfakta yeni olanlara ilham veriyor.

Çocukların severek tüketeceği, büyüklerin ise gönül rahatlığıyla tercih edebileceği seçenekler bu mutfakta hayat buluyor. Doğru beslenme alışkanlıklarını küçük yaşta kazandırmayı hedefleyen program, sağlıklı yaşamı ailece benimsemenin yollarını sıcak bir dille anlatıyor.

Annem Mutfakta, sağlıklı, lezzetli ve eğlenceli sofralar kurmak isteyen herkes için mutfağın en içten haliyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Annem Mutfakta", 3 Ocak Cumartesi'den itibaren her Cumartesi ve Pazar saat 09.30'da, tv4 ekranında.

