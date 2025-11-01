İSTANBUL 21°C / 13°C
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
  Annenin feryatları yürek yaktı! Evladını görmek için geldi, acıyla yıkıldı
Güncel

Annenin feryatları yürek yaktı! Evladını görmek için geldi, acıyla yıkıldı

10 gündür haber alamadığı oğlunu görmeye Kayseri'den Antalya'ya gelen annenin karşılaştığı acı manzara yürekleri yaktı. Oğlunun cansız bedenini bulan anne 'Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı. Ben mahvoldum' diyerek dakikalarca ağladı.

IHA1 Kasım 2025 Cumartesi 14:51 - Güncelleme:
Annenin feryatları yürek yaktı! Evladını görmek için geldi, acıyla yıkıldı
ABONE OL

Olay, saat 10.00'da Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak üzerinde 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, memleketi Kayseri'de bulunan annesinin yanından 10 gün önce Antalya'ya gelerek buradaki evine yerleşen Onur Doker'den (37) haber alamayan annesi gece saatlerinde Fatma B., Antalya'ya geldi.

Kuzeyyaka Mahallesi'nde oğlunun oturduğu eve gelen anne kapıyı açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak oğluna 10 gündür ulaşamadığı ve kapının açılmadığını belirterek yardım istedi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, merdiven yardımıyla balkondan daireye giren polis ekipleri genç adamı yerde yatar vaziyette buldu.

"OCAĞIM SÖNDÜ, BEN MAHVOLDUM"

Doker'in 1 haftadan daha uzun süre hayatını kaybettiği belirlenirken yoğun koku nedeniyle ekipler çalışmakta zorlandı. Daire içerisinde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ve cinayet büro amirliği ekipleri ağır koku nedeniyle maske ile incelemelerde bulundu.

Oğluna ulaşamayınca Kayseri'den Antalya'ya gelen ve polis ekiplerinin çalışmasını dışarıda gözyaşları içerisinde izleyen anne yakınlarıyla telefonla görüşürken söylediği "Onurum gitti, oğlum gitti. Ocağım söndü, ikinci kez ciğerim yandı. Ben mahvoldum" sözleri yürekleri dağladı.

Ekiplerin incelemesinin ardından Doker'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Popüler Haberler
