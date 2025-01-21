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Annesi öldürüp çöplüğe attığını itiraf etti! 4 yaşındaki çocuk aranıyor

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, annesinin öldürüp çöplüğe attığını itiraf ettiği 4 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AA21 Ocak 2025 Salı 15:01 - Güncelleme:
Annesi öldürüp çöplüğe attığını itiraf etti! 4 yaşındaki çocuk aranıyor
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İlçedeki çöplük alanında Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen arama çalışmaları, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de dronla destek verdiği arama çalışmasına, Boğazlıyan Belediyesi personeli ise iş makineleriyle destek sağlıyor.

- OLAY

İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirmiş, emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etmişti.

Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 14 Ocak'ta tutuklanmış, aynı gün emniyet ve jandarma ekiplerince çöplükte arama çalışması başlatılmıştı.

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