  • Annesi tarafından bıçakla kovalanmıştı! Küçük kız yaşananları anlattı
Güncel

Annesi tarafından bıçakla kovalanmıştı! Küçük kız yaşananları anlattı

Adana'da annesinin bıçakla kovaladığı kız çocuğu E.H.Y., kız yaşananları anlattı. 'Kaçırılmadım, halama gitmek istedim' diyen küçük kız, annesinin suçlanmasına karşı çıktı.

26 Ağustos 2025 Salı
Annesi tarafından bıçakla kovalanmıştı! Küçük kız yaşananları anlattı
Adana'da annesinin bıçak çektiği kız çocuğu E.H.Y., "Sedat ağabeyi arayıp beni almasını istedim. Annemin haberi yoktu. Onu görünce benim kaçırıldığımı zannetti. Ben annemin tutuklanmasını istemedim. Annemi çok özledim. Annemi geri istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, 23 Ağustos günü öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Y. (35), 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'ye bıçak çekti. Kız korkuya kapılarak sokağa kaçıp çevredekilerden yardım istedi. Çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde anne Ayşegül Y.'yi gözaltına aldı. Kızı E.H.Y. ise babasına verildi. Anne nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

"ANNEM BANA BIÇAK ÇEKMEDİ"

Annesi tutuklanan E.H.Y., "Ben bazen halamlara gidip kuzenlerimle ders çalışıp oyun oynuyordum. Bir gün annemden gizli Sedat ağabeyi aradım. Gel, beni al, halama gideceğim dedim. Sedat ağabeyin beni aldığı sırada annem gördü ve beni kaçıracaklar sandı. Görüntülerde bıçakla kovalıyor gibi çıkmış ama beni korumak için yaptı" diye konuştu.

"ANNEMİ ÇOK ÖZLEDİM"

E.H.Y. annesinin tutuklanmasını istemediğini ifade ederek, "Annemi çok özledim. Ben annemi istiyorum. Annemin tutuklanmasını istememiştim. Annemi geri istiyorum. Lütfen annemi bana geri verin. Şimdi babamın yanındayım. Okullar açılacak ve beni annem götürüyordu. Şimdi kim götürecek okula? En son annemle karakolda görüştüm. Daha sonra zaten tutuklandı. Anne, seni çok seviyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.