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  • Annesi tarafından kötü muameleye uğradığı iddia edilen zihinsel engelli genç koruma altına alındı
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Annesi tarafından kötü muameleye uğradığı iddia edilen zihinsel engelli genç koruma altına alındı

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de 22 yaşındaki yüzde 90 zihinsel engelli gencin annesi tarafından kötü muameleye uğradığının belirlendiğini belirterek “E.Ö. koruma altına alınmıştır, konuyla ilgili başlatılan adli süreç devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:10 - Güncelleme:
Annesi tarafından kötü muameleye uğradığı iddia edilen zihinsel engelli genç koruma altına alındı
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Büyükçekmece'de yüzde 90 zihinsel engelli raporu olan oğlu E.Ö.'ye annesi Gönül A.'nın kötü davrandığı ve oğlunun ellerini kelepçelediği iddiası sonrası Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri anneyi gözaltına almıştı.

Olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Büyükçekmece'de yaşanan ve G.A. isimli şahsın, 22 yaşındaki E.Ö. isimli engelli çocuğuna kelepçe takmak suretiyle kötü muamelede bulunduğu iddialarına ilişkin inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemenin sonucunda G.A. hakkında adli süreç başlatılmış olup, kötü muameleye uğradığı belirlenen E.Ö. de koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli süreç devam etmektedir." denildi.

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