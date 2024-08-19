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Annesinden para alamayan genç dehşet saçtı

Kayseri'de annesinden istediği parayı alamayan gencin ateşe verdiği kömürlük, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Annesinden para alamayan genç dehşet saçtı
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İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde C.S. (17), annesinden istediği parayı alamayınca 3 katlı apartmanın kömürlüğünü ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle üst katlardaki bazı dairelere duman doldu, apartman sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Polis, şüpheli C.S'yi gözaltına aldı.

Öte yandan dairelerde mahsur kalan bir kedi ve muhabbet kuşu ise dumandan etkilenmemesi için sahiplerince dışarı çıkarıldı.

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