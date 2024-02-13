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Annesini bıçaklayarak katletti! Bağcılar'da korkunç dehşet

Bağcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi annesini bıçaklayarak katletti. Şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İHA13 Şubat 2024 Salı 02:40 - Güncelleme:
Annesini bıçaklayarak katletti! Bağcılar'da korkunç dehşet
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Bağcılar'da, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 665. Sokak'ta, Temel G, evine geldiğinde eşi Sebahat G.'yi (74) bıçaklanmış halde yerde yatar vaziyette, oğlu M.T.G'yi (41) ise annesinin başında buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Sebahat G'nin bıçaklanarak öldüğü belirlendi.

Polis, olaya ilişkin M.T.G'yi gözaltına aldı.

Olay yeri incelemesinin ardından Sebahat G'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.T.G'nin emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve 2008 yılında 3 kez kayıp ihbarı olduğu için arandığı tespit edildi.

  • psikolojik sorunlar
  • katliam
  • adli süreç

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