Annesini bıçaklayarak öldüren cani evlat tutuklandı

Olay, saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi 565 Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan M.T.G. (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi S.G.'yi (74) bıçakladı. Bu sırada M.T.G.'nin babası eve gelerek eşini kanlar içinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri annesini bıçaklayan M.T.G.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne S.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli M.T.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.