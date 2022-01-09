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Güncel

Annesini kaybeden personel, denizaltıdan helikopterle alındı

Milli Savunma Bakanlığı, annesinin vefat haberini görev yaptığı Doğu Akdeniz'de bulunan denizaltıda alan personelin, helikopter ile en yakın sahile götürülerek cenazeye katılmasının sağlandığını açıkladı.

DHA9 Ocak 2022 Pazar 14:16 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 14:16
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de bulunan denizaltımızda görevli bir personelimizin annesinin vefat haberinin alınması üzerine, denizaltıdan helikopter ile en yakın sahile nakledilen personelimizin cenazeye katılması sağlandı. Merhumeye Allah'tan rahmet, personelimize ve değerli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Paylaşımda, personelin denizaltıdan helikopterle alınmasına ait anlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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