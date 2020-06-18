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Annesini kaybeden yavru karaca biberonla besleniyor

Bolu'da, köpekler tarafından kovalanınca annesini kaybeden yavru karaca, Düzce'de koruma altına alındı. Yavru karaca, biberonla süt verilerek besleniyor.

DHA18 Haziran 2020 Perşembe 11:01 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:01
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Başıboş köpekler tarafından kovalanan yavru karaca, annesini kaybetti. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tüm aramalara rağmen anne karacayı bulamayınca, yavruyu, Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan karaca, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altına alındı. Anne sütüne ihtiyaç duyan ve büyüme çağında olan yavru karaca, biberonla süt verilerek besleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, karacanın bir süre sonra bulunduğu yerde doğaya salınacağını söyledi.

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