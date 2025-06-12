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Annesini öldüren şüpheli tutuklandı

Adana'da annesini çalıştığı kebapçıda bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 16:40 - Güncelleme:
Annesini öldüren şüpheli tutuklandı
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Merkez Seyhan ilçesindeki bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud'un (44), dün iş yerinde oğlu Ali B. (24) tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Ali B. ifadesinde, evde annesiyle tartıştıklarını, daha sonra annesinin çalıştığı kebapçı dükkanına gittiğini ve burada da tartışmanın sürdüğünü, bu sırada bir anlık öfkeyle Zukaa Mahmoud'u bıçakladığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- ŞÜPHELİNİN OLAY YERİNE GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet zanlısı Ali B'nin annesinin çalıştığı kebapçıya elektrikli bisikletle gelmesi ve yaklaşık 8 dakika iş yerinde kaldıktan sonra hızla buradan çıkıp uzaklaşması, bitişikteki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki bir kebapçıda çalışan 5 çocuk annesi Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud, iş yerine gelen oğlu Ali B'nin bıçaklı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı, saklandığı Sümer Mahallesi'ndeki ikamette polislerce yakalanmıştı.

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