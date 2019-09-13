Annesini öldürüp iki gün cesediyle yaşamış

Sancaktepe'de 11 Eylül 'de Kemal Türker Mahallesi, Halilbey Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katından kötü kokular gelmesi üzerine harekete geçen polis içeri girdiğinde bir kadın cesedi ile karşılaştı. Cesedin aynı evde oturan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan 57 yaşındaki Naciye Torunoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

POLİS OĞLUNU ARIYORDU

Polis yaptığı inceleme sonucu başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edilirken, cinayet şüphelisi olarak oğlu Cihan T. aranmaya başlandı. Yapılan çalışmalar sonucu Cihan T. önceki gün akşam saatlerinde polis tarafından yakalandı. Polis Cihan T.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Ferdi Ş.'yi de cinayet olayıyla ilgili gözaltına aldı.

CESETLE BERABER 2 GÜN YAŞAMIŞ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin annesini öldürdükten sonra onunla birlikte iki gün aynı evde yaşadığı tespit edildi. Şüphelinin annesinin üzerine bir battaniye örttüğü, koku olmaması için evdeki vantilatörü çalıştırdığı öğrenildi. Şüpheli Cihan T.'nin ayrıca cesedi buzdolabına da sokarak saklamaya çalıştığı öğrenildi.

BANKADAKİ HESABIN ŞİFRESİNİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞMIŞ

Öte yandan şüphelinin olaydan sonra annesine ait banka şubesinde bulunan 40 bin lirayı çekmek için, bir kız arkadaşından yardım istediği, annesi gibi bankayı aratarak hesap şifresini öğrenmeye çalıştığı öğrenildi. Şüpheli işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edildi.

"BEN ANNEMİ ÖLDÜRMEDİM" DİYE BAĞIRDI

Şüpheli adliye ye götürülürken "Ben annemi öldürecek kadar şerefsiz değilim" diye bağırdı. Cihan T. ile birlikte gözaltına alınan diğer şüpheli Ferdi Ş.'de adliyeye gönderildi.